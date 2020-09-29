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Makaslayan tır D-655 karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 29.09.2020 19:27 | Son Güncelleme

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana gelen kazada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır makasladı.

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana gelen kazada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır makasladı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik aksadı.
Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Şifasu mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada; 41 VN 785 plakalı tır, karayolunun Şifalı Su Mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik aksadı. İl Jandarma Komutanlığı Bölge Trafik Komutanlığı ekiplerinin kazaya yaptığı müdahalenin ardından yoldan kaldırılan tır’ın ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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