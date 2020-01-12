YURTHABER
  4. Makbule’nin tablet hayalini kaymakam eşi gerçekleştirdi

Makbule’nin tablet hayalini kaymakam eşi gerçekleştirdi

MARDİN HABERLERİ  | 12.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 16 yaşındaki engelli öğrencinin hayalini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi gerçekleştirdi.Kızıltepe’de 3 Aralık’ta kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen Engelliler Gününde engellilerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi Dilek Çam, derslerini daha rahat çalışmak için tablet hayali kuran engelli öğrencinin hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Makbule’nin tablet hayalini kaymakam eşi gerçekleştirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 16 yaşındaki engelli öğrencinin hayalini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi gerçekleştirdi.
Kızıltepe’de 3 Aralık’ta kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen Engelliler Gününde engellilerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi Dilek Çam, derslerini daha rahat çalışmak için tablet hayali kuran engelli öğrencinin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Engelliler Gününde düzenlenen programda İnkılap Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Makbule Başboğa’nın tablet hayalini gerçekleştiren Dilek Çam, belediye yetkilileriyle birlikte Başboğa’yı evinde ziyaret ederek tableti hediye etti. Engellileri her zaman önemsediklerini ifade eden Dilek Çam, engellileri anlama ve onların sorunlarına çözüm bulma adına büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.
Hayalini kurduğu tablete kavuşan ve mutluluğu gözlerinden okunan Makbule Başboğa, Dilek Çam ile beraberindekilere teşekkür etti.

Makbule’nin tablet hayalini kaymakam eşi gerçekleştirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Kaymakam Çam, “2020 yılını üst yapı seferberliği ilan ettik”Kaymakam Çam, “2020 yılını üst yapı seferberliği ilan ettik”
Mardin’de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralıMardin’de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece’yi anlatacak

Deprem Bilimci Prof. Üşümezsoy, Marmara depremselliğinde Büyükçekmece’yi anlatacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

Başkan Seçer, gazetecilerle resepsiyonda buluştu

Başkan Seçer, gazetecilerle resepsiyonda buluştu

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Kaçak alkol yapımında kullanılacak etil alkol ele geçirildi

Kaçak alkol yapımında kullanılacak etil alkol ele geçirildi

Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı

Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı

Mardin Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:30
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Mardin Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Yenigün Eczanesi
Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Ömerli Eczanesi
Omerli
Serhanoğlu Eczanesi
Nusaybin
Gül Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

HDP'li başkan tutuklandı!

HDP'li başkan tutuklandı!

Mardin’de engelli vatandaşlara iş imkanı

Mardin’de engelli vatandaşlara iş imkanı

AK Parti Mardin teşkilatından Kadın Şurası’na büyük katılım

AK Parti Mardin teşkilatından Kadın Şurası’na büyük katılım

Cumhuriyet Meydanı’na ilk beton döküldü

Cumhuriyet Meydanı’na ilk beton döküldü

Artuklu Kaymakamı Gökpınar, ailelerin bebek heyecanına ortak oluyor

Artuklu Kaymakamı Gökpınar, ailelerin bebek heyecanına ortak oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.