Makbule’nin tablet hayalini kaymakam eşi gerçekleştirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 16 yaşındaki engelli öğrencinin hayalini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi gerçekleştirdi.

Kızıltepe’de 3 Aralık’ta kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen Engelliler Gününde engellilerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi Dilek Çam, derslerini daha rahat çalışmak için tablet hayali kuran engelli öğrencinin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Engelliler Gününde düzenlenen programda İnkılap Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Makbule Başboğa’nın tablet hayalini gerçekleştiren Dilek Çam, belediye yetkilileriyle birlikte Başboğa’yı evinde ziyaret ederek tableti hediye etti. Engellileri her zaman önemsediklerini ifade eden Dilek Çam, engellileri anlama ve onların sorunlarına çözüm bulma adına büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Hayalini kurduğu tablete kavuşan ve mutluluğu gözlerinden okunan Makbule Başboğa, Dilek Çam ile beraberindekilere teşekkür etti.



