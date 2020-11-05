Maket teleskopla NASA’dan ödül alan çiftçi çocukları Kayseri Şeker’de

NASA / ESA Hubble Uzay Teleskobunun 30. doğum gününe özel düzenlenen ve Hubble Uzay Teleskobundan esinlenerek yapılan çizimler, resimler, heykeller, müzik ve şiirlerin kabul edildiği tasarım yarışması ile Avrupa Uzay Ajansı ESA Paxi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren 8 yaşındaki çiftçi çocukları Zeynep Turan, Esila Polat ve Esil Kalkan Kayseri Şeker’i ziyaret ederek, yaşadıkları mutluluğu Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile paylaştı.

Düzenlenen yarışmalardan derece ile dönen ve ülkemizi başarı ile temsil ederek, ailelerine gurur yaşatan çiftçi çocuklarının velileri: Çelebi Kalkan, Mustafa Polat, Özlem Polat ve Çilem Turan, Başkan Akay ile makamında bir araya gelerek, yaşadıkları yarışma süreci ile ilgili bilgiler verdi. Esil Kalkan’ın babası ve STEM Türkiye Elçisi Eğitimci Çelebi Kalkan, Bünyanlı bir çiftçi ailenin çocuğu olan Zeynep Turan ile Pınarbaşılı bir çiftçi ailenin kızı olan Esila Polat’ın, 130’dan fazla eserin katıldığı tasarım yarışmasında dereceye girip, ülkemizi başarı ile temsil ettiklerini belirterek, kızı Esil Kalkan’ın ise Avrupa Uzay Ajansı ESA Paxi tarafından düzenlenen ve tüm dünyadan 6-9 yaş arası çocukların katıldığı resim yarışmasında birinci olarak, çiftçi ailelerini ve eğitime her zaman destek olan Kayseri Şeker’i gururlandırdığını söyledi. Çocukların tasarladıkları maketleri inceleyen Başkan Akay, 8 yaşındaki çiftçi çocuklarının elde ettikleri bu derecenin, gelecekte yapacakları bilimsel çalışmalar adına çok önemli olduğunu, eğitime ve bilime destek verdikçe alınacak meyvelerin bir başlangıcı olduğunu ifade ederek, aldıkları ödüllerden dolayı çocukları ve ailelerini kutladı.

Çocuklara çeşitli hediyeler de veren Başkan Akay, doğum günü olan 6 Kasım tarihi dolayısıyla, çocuklar ile birlikte bir de pasta kesti. Ziyaretin sonunda ödüllü çocuklar, 6 Kasım tarihinde Hubble Teleskobunun Neptün Gezegenini fotoğrafladığı bir kareyi, Şilt şeklinde Başkan Akay’a hediye ettiler.

