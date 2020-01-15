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  4. Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Aksoy 2019 faaliyetlerini değerlendirdi

Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Aksoy 2019 faaliyetlerini değerlendirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy; "Kayseri merkezde bugüne kadar yapamadığımız Talas’ta asansör periyodik kontrolü ile alakalı 4 yıllık protokol imzalanmıştır.

Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Aksoy 2019 faaliyetlerini değerlendirdi

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy; "Kayseri merkezde bugüne kadar yapamadığımız Talas’ta asansör periyodik kontrolü ile alakalı 4 yıllık protokol imzalanmıştır. Öğrenci üyelerimize yönelik ile sürekli irtibat halindeyiz. Arkadaşlarımıza staj konusunda yardımcı olmaya çalışıyor, istedikleri staja göre buradaki firmalar ile görüşüp oraya yönlendiriyoruz" dedi.
Makina Mühendisler Odası Şubesi’nin 5 il temsilciliği ile 3 bini aşkın üyesi ile hizmetlerine devam ettiğini söyleyen Oda Şube Başkanı Akif Aksoy, odanın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 2019 yılında bin 200 civarında cihazların periyodik kontrolü, 3 bin 714 asansör kontrolü yaptıklarını kaydeden Aksoy 2020 yılında da hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Aksoy; "Bize bağlı bulunan illerimiz Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Erzincan’dır. Merkezde yaklaşık 2 bin, illerimizde ise bin kadar üyemiz ile hizmetlerimize devam ediyoruz. 2019’un değerlendirmesini yaparsak yaklaşık 3 bin 200 civarında cihazların periyodik kontrolünü yapmış bulunmaktayız. Bilirkişi hizmetimiz devam etmektedir. 273 civarında bilirkişi hizmeti verdik. 3 bin 714 asansör kontrolü yapılmıştır. Temel bilirkişi eğitimlerimiz, motor şase incelemeleri hızla devam etmektedir. Odamızın vermiş olduğu eğitim faaliyetleri sürekli devam ediyor. Mevcut şubemize bağlı komisyonlarımız aktif olarak hizmetine devam ediyor, bilgi alışverişinde bulunuyor. Komisyonların almış olduğu kararlar yönetime gelerek burada değerlendirmeler yapılıyor. Memleketimiz için, üyelerimiz için daha uygun daha güzel şeyler nasıl ortaya çıkarabiliriz bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Firmalar ile protokoller imzalıyoruz. Üyelerimizin maddi menfaatleri olsun amacıyla değişik firmalar ile hastaneler ile yakıt istasyonları ile özel okulları ile protokoller imzalayıp üyelerimize, üye yakınlarına indirimler sağladık. Mevcut üyelerimize ve öğrencilerimize Türkiye’nin değişik illerinde yapılan büyük fuar organizasyonlarında katılım sağladık. Sektörel toplantılarımız sürekli devam ediyor. Her sektörün temsilcileri ile beraber yapmış olduğumuz toplantılar, görüntüler bu sektörlerde çalışan hem üyelerimiz hem sektör için farklı alanlara yönelmeleri, yapmış olduğu işlerdeki kalitenin arttırıldığı ve buna benzer şeylerde fikir alışverişinde bulunup görüşmelerimiz devam etmektedir. Her yıl geleneksel şube faaliyetlerinde yapmış olduğumuz geleneksel iftar yemeği programı 2018 ve 2019 yılında da yoğun katılım ile yapılmıştır" dedi.
Talas ilçesinde asansör periyodik kontrollerinin yapılan protokol gereği oda tarafından yapıldığını da sözlerine ekleyen Aksoy; "Bu dönemlerde başta valimiz olmak üzere büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız ve buna benzer birçok kurum ve kuruluşlar ile sürekli görüşmeler halindeyiz. Üniversite ile görüşmelerimiz, eski hocalarımız ile devam etmektedir. Üniversite - sanayi iş birliği adı altında toplantı yapılıyor. Kayseri Ticaret Odası ile yapmış olduğumuz iş odaları ile alakalı bir protokolümüz bulunmaktadır. Bizim 2019 yılında Kayseri merkezde bugüne kadar yapamadığımız Talas’ta asansör periyodik kontrolü ile alakalı 4 yıllık protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Talas ilçesindeki asansörlerin muayeneleri Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından yapılmakta, hızlı bir şekilde devam etmektedir. Sadece Kayseri değil bize bağlı olan temsilciliklerimizde de belediyeler ile protokollerimiz yapılmış olup oradaki asansör muayenelerimiz yapılıyor. Sosyal etkinliklerimiz sosyal faaliyetlerimiz hiç ara vermeden daha önceki dönemlerde yapıldığı gibi devam etmektedir. Öğrenci üyelerimiz bizim geleceğimizdir. Öğrenci üyelerimize yönelik ile sürekli irtibat halindeyiz. Arkadaşlarımıza staj konusunda yardımcı olmaya çalışıyor, istedikleri staja göre buradaki firmalar ile görüşüp oraya yönlendiriyoruz. Kendimize ait bilgi birikimimizi kendilerine aktarıyoruz. Üniversiteyi bitirdikten sonra önlerine bir yol gösterici olarak ufuklarını açmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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