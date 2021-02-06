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Makine parkına 12 milyonluk takviye

06.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Sivas Belediyesi Devlet Malzeme Ofisi’nden aldığı yaklaşık 12 milyon TL değerinde 39 iş makinesini bünyesine kattı.Sivas Belediyesi genişletilen araç ve makine parkı için tanıtım toplantısı düzenledi.

Sivas Belediyesi Devlet Malzeme Ofisi’nden aldığı yaklaşık 12 milyon TL değerinde 39 iş makinesini bünyesine kattı.
Sivas Belediyesi genişletilen araç ve makine parkı için tanıtım toplantısı düzenledi. Düzenlenen tanıtım programına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Duman, bazı il protokol Üyeleri ve diğer yetkililer katılım gösterdi. Devlet malzeme ofisinde alınan yaklaşık 12 milyon TL değerindeki 39 araç dualarla hizmete alındı. Başkan Hilmi Bilgin, belediye bünyesine katılan araçlardan birine binerek test sürüşü yaptı.
Araçlar 12 milyon TL’ye alındı
Tanıtım programında konuşan Başkan Hilmi Bilgin, “Bu gün belediyemiz bünyesine katmış olduğumuz 39 aracın hizmete alınması için sizlerle bir aradayız. Malumunuz belediye altyapıdan üstyapıya pak bahçeden farklı alanlara ulaşıma kadar birçok alanda hizmet veriyor. Doğal olaraktan araçlarımızda bir yıpranma oluyor. Bizde uzun vadeli problem yaşamamak adına belli bir periyot dahilinde her yıl düzenli olarak mevcut araçlarımızı hemşerilerimize daha iyi hizmet vermek açısından yeniliyoruz. Araçlarımızın tamamını Devlet Malzeme Ofisi’nden aldık. Yaklaşık 12 milyon TL tutarında bir araç aldık. İnşallah bu sene içerisinde de ihtiyaç oldukça devam edeceğiz’’ dedi.

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