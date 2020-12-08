YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. MAKS çalışmaları, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi

MAKS çalışmaları, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi

MANİSA HABERLERİ  | 08.12.2020 18:25 | Son Güncelleme

Manisa’da gerçekleştirilen, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmaları, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi.Vali Yaşar Karadeniz, Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla kurulmuş olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS), Manisa genelinde yürütülen proje çalışmaları hakkında yetkililerden brifing aldı.Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Manisa genelinde yapılan çalışmaların Haziran 2020’de tamamlanması hedefleniyor.Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Kiriş, Aselsan Yetkilisi Gazi Özdemir, Firma Yetkilisi Habib Cuydur katıldı.

MAKS çalışmaları, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi

Manisa’da gerçekleştirilen, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmaları, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi.
Vali Yaşar Karadeniz, Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla kurulmuş olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS), Manisa genelinde yürütülen proje çalışmaları hakkında yetkililerden brifing aldı.
Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Manisa genelinde yapılan çalışmaların Haziran 2020’de tamamlanması hedefleniyor.
Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Kiriş, Aselsan Yetkilisi Gazi Özdemir, Firma Yetkilisi Habib Cuydur katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:07
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Nursen Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Şenkal Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Gülin Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.