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MAKÜ, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim verecek

18.08.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MAKÜ, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim verecek

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi derslerinin yüz yüze yapılacağı bildirildi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite senatosunun güz dönemi eğitim öğretime 27 Eylül'de gerekli önlemleri alarak, yüz yüze başlanmasına karar verdiğini belirtti.

Gençlere aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Korkmaz, "Bu dönemi sağlıklı biçimde tamamlayabilmemiz için aşılarınızı olmanızı sizden önemle rica ediyoruz. Görüşmek üzere." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yüz yüze yapılacak derslerin seyreltilmiş sınıflarda bazı derslerin de "hibrit" denilen modelle uzaktan çevrimiçi yapılacağı öğrenildi.

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