Malabadi Köprüsü adına şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecek

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Muhtarlar Derneği, tarihi Malabadi Köprüsünü turizme kazandırma çalışmaları kapsamında her yıl şiir ve kompozisyon yarışması düzenleme kararı aldı.

Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte liseler arasında düzenleyecekleri şiir ve kompozisyon yarışmalarında ilk 3’e girenlere para ödülü verileceğini söyledi. Malabadi Köprüsünün tarihi öneme sahip olduğunu belirten ve bu nedenle şiir ile kompozisyon yarışması düzenleyeceklerini kaydeden Ateş, "Malabadi Köprüsü tarihi yapısı ve dokusuyla dünyanın en görkemli köprülerinden bir tanesidir. Böyle şaheser bir köprünün var oluşuna sahip çıkılması adına Silvan Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda Malabadi Köprüsünün Silvan ile ödeşmesini kapsayan şiir ve kompozisyon yarışmasını düzenleme kararı aldık. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Lise düzeyindeki öğrencilerimizin katılım göstereceği yarışmada Birinciye bin lira, ikinciye 500 lira üçüncüye ise 250 lira para ödülü verilecek. Şiir ve kompozisyonun ana teması Malabadi Köprüsü Silvan ile özdeşlenmiş bir şekilde kabul edilecektir. Yarışma başvurusu 20 Eylül 2020 ile 30 Eylül tarihleri arasında olacaktır. Silvan tarihi varlıkları konusunda zengin olan bir ilçededir. Ancak bu zenginlikler halen yer üstüne çıkarılıp hak ettiği tanıtımlar yapılmamıştır. Bizler bu tarihi varlıkları tanıtım konusunda gerekli çalışmaları yapıp üzerimize düşen bütün imkanları kullanacağız. Silvan’da yaşayan ve Silvan dışında yaşayan her bireyin bu anlamda destek sunmasını bekliyoruz. Tarihine sahip çıkamayan bireylerin geleceği karanlıktır sözünü zihnimize kazımalıyız. Silvan’ımıza tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak tarihimizin turizm sektörüne kazandırılması hususunda hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Yarışma başvuruları Silvan Muhtarlar Derneğimize yapılacaktır. Şimdiden bütün yarışmacı öğrenci kardeşlerime başarılar dileklerim" dedi.

