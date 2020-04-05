Malatya 112 ailesinde başarı öyküsü yazılıyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovit-19) salgını ile mücadelede kapsamında topyekun bir mücadele içerisinde bulunan sağlıkçılar yeni bir başarı öyküsü yazıyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında Elazığ Sivrice merkezli yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden büyük ölçüde etkilenen Malatya 1 saat içerisinde kontrolü sağlayan ve Elazığ’a 23 ekip ile destek çıkan Malatya 112 ailesi bu günlerde de korona salgını ile ciddi bir mücadele veriyor.

Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Muhammed Yetek, özellikle Malatya 112 Başhekimi Uzm. Dr. Serdar Derya’nın gece gündüz demeden üstün bir gayret ile çalıştığını gördüklerini belirterek, “Sahada aktif görev alan tüm personelinin aktif çalıştığı bu dönemde idari personellerinin de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında sahada olmasını takdir ile karşılıyoruz. Valimiz Aydın Baruş, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Recep Bentli ile birlikte kendisinin önderliğinde gece gündüz hizmet veren, vatandaşların en az hasarla kurtulması için kendi ailelerini ve sağlığını bir kenara bırakan personelleri ile birlikte gece gündüz mesai yapan başhekimimize milletçe sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Uzm. Dr. Serdar Derya’nın Türkiye genelinde uzman doktor olarak 112 Başhekimliği yapan sayılı kişiler arasında olduğunu belirten Yetek, “Başhekimimiz gösterdiği gayret ile her türlü takdiri hak ediyor. Kendisine ve 112 ailesine teşekkürlerimi iletiyor, bu mücadelede bir an önce galip gelmeyi diliyorum. Biz bize yeteriz Türkiyem” ifadelerine yer verdi.



