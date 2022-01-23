Malatya-Adıyaman kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Adıyaman kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Doğanşehir ilçesi Güzelköy mevkisinde birçok araç kar ve tipide mahsur kaldı. Tipi ve kar nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında yolu trafiğe kapatan jandarma, bölgedeki vatandaşların yardımına koştu.

Kara saplanan araçları jandarma araçları halat ile çekerek bulundukları yerden güçlükle çıkardı.

Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede tedbirleri en üst seviyeye çıkaran jandarma, D-850 kara yolundaki önlemlerini sürdürüyor.

Darende ilçesinde D-300 kara yolunda ise araçlara Kozluca mevkisinden itibaren geçiş izni verilmiyor.

Öte yandan Darende-Gürün, Darende-Elbistan kara yolları da ulaşıma kapatıldı.

Kara yolları ekipleri tarafından yağışla beraber başlayan yol temizleme çalışmaları sürüyor.



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