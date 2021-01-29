Malatya-Adıyaman kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksıyor

Malatya-Adıyaman kara yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman istikametine ilerleyen tır, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Doğanşehir ilçesi Karanlıkdere mevkisinde kontrolden çıktı.

Malatya-Adıyaman kara yolu, kayan tır nedeniyle tek yönlü trafiğe kapandı. Adıyaman istikametine giden yaklaşık 150 araç, kapanan yol nedeniyle ilerleyemedi.

Tırın yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Bölgede süren kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

