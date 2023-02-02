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Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı

02.02.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya, Adıyaman ve Kilis'te etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı

Malatya'da akşam saatlerinden başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Aileler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı, bazı çocuklar ise evlerinden getirdikleri naylonlarla karda kaydı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, Malatya Çevre Yolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Darende ilçesinde ise Malatya-Kayseri kara yolunun Gümüşlüdere mevkiinde yoğun kar nedeniyle bazı tır ve araçlar yolda kaldı.

Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Karayolları ekipleri mahsur kalan araçları kurtardı, kar temizleme ve tuzlama çalışma yürüttü.

Bir süreliğine araç trafiğine kapatılan D 300 kara yolu, tırların bulunduğu yerden çıkarılmasıyla tekrardan kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri sürücülere kar ve tipi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kar yağışıyla Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi de beyaz örtüyle kaplandı.

Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde ise kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar iş makineleri yardımıyla bulundukları alandan çekildi.

ADIYAMAN

Çelikhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de devam etti.

Çelikhan-Malatya kara yolu kar yağışı nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karla mücadele ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

KİLİS

Kilis'in yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Musabeyli ilçesine ve merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki köyler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kent merkezinde ise yağmur etkili oluyor.

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