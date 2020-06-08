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Malatya Afet Barınma Sistemleri Eylül’de tamamlanacak

MALATYA HABERLERİ  | 08.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Malatya’da inşaası süren Kızılay Afet Barınma Sistemleri Tesisi’nin Eylül alı sonunda tamamlanarak, Ocak ayı itibariyle üretime başlaması hedefleniyor.Vali Aydın Baruş, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Umut Yalçın, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, Afet Barınma Sistemleri Tesisi Proje Müdürü Mehmet Kurnaz, Kızılay tarafından eski Vagon Fabrikası yerleşkesinde yapımına başlanan Afet Barınma Sistemleri işletmesinin inşaatını inceledi.

Malatya’da inşaası süren Kızılay Afet Barınma Sistemleri Tesisi’nin Eylül alı sonunda tamamlanarak, Ocak ayı itibariyle üretime başlaması hedefleniyor.
Vali Aydın Baruş, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Umut Yalçın, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, Afet Barınma Sistemleri Tesisi Proje Müdürü Mehmet Kurnaz, Kızılay tarafından eski Vagon Fabrikası yerleşkesinde yapımına başlanan Afet Barınma Sistemleri işletmesinin inşaatını inceledi. Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Umut Yalçın ve Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayıp Afet Barınma Sistemlerini eylül sonu gibi bitirmeyi ve 2021 Ocak ayı gibi üretime başlayacaklarını, prefabrik yaşam konteynırlarının burada üretilip ihraç edileceğini söylediler. 37 bin 500 metre kare kapalı alanda oluşturulacak işletme için yerel kaynaklar kullanıldığını belirten Yalçın ve Soylu, 300 ile 700 kişi arasında bir istihdama katkıda bulunacaklarını, Kızılay’a has Arge Merkezinin de burada olacağını kısa bir süre sonra Çadır Tekstil işletmesinin de kurulacağını ifade ettiler.
Vali Aydın Baruş da, “Bu önemli projenin hayata geçmesi ile önce Malatya’da daha sonra tüm Türkiye’de önemli bir atılım gerçekleşmiş olacak. Hem ekonomik hem de istihdam açısından önemli bir proje. İnşallah en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Kernek Eczanesi
Merkez
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Merkez
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Merkez
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