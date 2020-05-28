YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Amatör Küme’de play off heyecanı

Malatya Amatör Küme’de play off heyecanı

MALATYA HABERLERİ  | 28.05.2020 08:55 | Son Güncelleme

1.

Malatya Amatör Küme’de play off heyecanı

1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde play off maçlarının oynanacağının belli olmasının ardından kulüplerin çalışmalara başladığı ifade edildi.
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2019-2020 normal sezon lig maçları tamamlanırken, Play-off maçlarının fikstürü çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları aracılığıyla kulüplerle play off maçlarının oynanacağı bilgisini paylaştığı belirtildi. Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonda A Grubu’nda Darendespor, Hekimhan Girmana ve Malatyaspor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor, Arapgirspor ve Battalgazi Belediyespor Play-off’ta oynama hakkını elde etmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler ertelenmeden önce Play-off maçlarının fikstür çekimi gerçekleştirilmişti. Fikstür çekimine göre yeniden oynanması halinde maçların programı şöyle: 1. hafta Hekimhan Girmana - Malatyaspor, Arapgirspor-Arguvan Belediyespor, Darendespor-Battalgazi Belediyespor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Başkent’te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Başkent’te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı

Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı

Başkan Doğan: ’’Tehlike henüz geçmedi’’

Başkan Doğan: ’’Tehlike henüz geçmedi’’

Malatya Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:00
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:26

Malatya Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Bakan Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hakkari Valisi Akbıyık’ın acı günü

Hakkari Valisi Akbıyık’ın acı günü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

“din Ve Trafik” Konulu Sempozyum Malatya’da Yapılıyor

“din Ve Trafik” Konulu Sempozyum Malatya’da Yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.