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Malatya Baro Başkanı Han’dan 18 Mart mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 18.03.2020 11:58 | Son Güncelleme

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105.

Malatya Baro Başkanı Han’dan 18 Mart mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümünü kutladı.
Baro Başkanı Enver Han, açıklamasında, Çanakkale Zaferinin önemine dikkat çekerek, "Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını hazırlayan Çanakkale Zaferi, bizim tarihimizin önemli savaşlarından biri olmuştur. Çanakkale Zaferi; büyük Türk Milletinin, tarih önündeki en büyük hesaplaşmalarından biridir. Çanakkale Zaferi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, bir ulusun, bir coğrafyayı nasıl vatan yaptığının, yüce milletimizin sahip olduğu ve özünde var olan kahramanlık duygularının bir ifadesidir. Atalarımızın bin bir zorlukla ve yoklukla, çağın en gelişmiş devletleri karşısında verdiği bu varoluş kavgası, bir milletin uyanıp şahlanmasının tetikleyicisi olmuştur" ifadelerine yer verdi.
Başkan Han, “ 2020 yılının ilk aylarında olağanüstü günlerden geçmekteyiz. 2020 yılında Yüce Allah’tan ülkemizi afetlerden esirgemesini dileriz. Şu zor günleri dayanışma duygusu ile atlatacağımızdan şüphemiz yoktur. Halkımız geçmişte zor günleri omuz omuza aşmıştır. Yine aşacaktır” dedi.
18 Mart 1915 tarihinin Türk tarihinde inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihi olduğunu dile getiren Han, "Bu tarihte, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için çok güç şartlar altında verilmiş olan bu mücadele ile dünya tarihinde eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Çanakkale; bu destanı yazan kahraman Türk ordusunun savaşta dahi insanlığını unutmadığını tüm dünya milletlerine gösterdiği bir yerdir İnsan olmanın, insana saygı duymanın, vicdan sahibi olmanın zaman ve yer koşuluna bağlı olmadığını, kahraman Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale’den göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev, Atalarımızın, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan güzel yurdumuzu ve Cumhuriyetimizi, ulusal değerleri, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak, bu bilinci gelecek yeni nesle aktarmak temel sorumluluğumuzdur. Yeni nesil; geçmişine saygılı, değerlerine bağlı olarak geleceğe emin adımlarla ilerlerken; bilgi temelli gelişimi ve değişimi ilke edinerek, kendisine bırakılan mirası layıkla taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünü kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere en değerli varlıklarımız olan şehitlerimiz ve kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.

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