Malatya Barosu Ankara’ya yürüyor

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han ve avukatlar, barolarla ilgili yapılması düşünülen çalışmaya tepki için Ankara’ya doğru yürüyerek yola çıktılar.

Barolar için yapılması düşünülen yeni yasaya tepki gösteren barolar Ankara’ya doğru yürüyüş yaparak eylem yapma kararı aldılar. Malatya’dan da Baro Başkanı Enver Han ve bazı avukatlar Ankara’ya gitmek için yola çıktılar. Havaalanı kavşağından itibaren yürüyüşe başlayan Başkan Enver Han, tüm barolarla birlikte Ankara girişinde buluşacaklarını ve oradan da yürüyerek Anıtkabir ziyareti yapacaklarını söyledi.

Baroların halkın gür sesi olduğunu dile getiren Han, “Barolar 4 bin yıllık kadim geleneği olan avukatlık mesleğinin çatı örgütüdür. Bizler Anayasanın bize vermiş olduğu hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumakla mükellefiz” dedi.

Avukatların yürüyüş eylemi sırasında polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

