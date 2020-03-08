YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Barosu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

Malatya Barosu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

MALATYA HABERLERİ  | 08.03.2020 18:27 | Son Güncelleme

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Memba Kuşçu Oto, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni bir açıklama yaptı.Türkiye Kadın Hukuku Komisyonu ( TÜBAKKOM ) üyesi de olan Memba Kuşçu Oto, "8 Mart 1957 yılında Amerika’da kadın işçilerin düşük ücretleri, uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı çalışma koşulları nedeniyle başlattıkları grevde 129 kadın işçinin yakılarak öldürülmesiyle başlayan süreç kadınların, eşitlik, özgürlük mücadelesinin simgesidir" ifadelerine yer verdi.Bugün yürütmekte oldukları mücadeleden daha fazla dayanışmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Oto, "Kadınlar olarak bizler başka bir dünyanın mümkün olabileceği çığlığını omuz omuza atmak durumundayız.

Malatya Barosu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Memba Kuşçu Oto, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni bir açıklama yaptı.
Türkiye Kadın Hukuku Komisyonu ( TÜBAKKOM ) üyesi de olan Memba Kuşçu Oto, "8 Mart 1957 yılında Amerika’da kadın işçilerin düşük ücretleri, uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı çalışma koşulları nedeniyle başlattıkları grevde 129 kadın işçinin yakılarak öldürülmesiyle başlayan süreç kadınların, eşitlik, özgürlük mücadelesinin simgesidir" ifadelerine yer verdi.
Bugün yürütmekte oldukları mücadeleden daha fazla dayanışmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Oto, "Kadınlar olarak bizler başka bir dünyanın mümkün olabileceği çığlığını omuz omuza atmak durumundayız. Maalesef dünyada eşitsizlik, yoksulluk, şiddet ve savaşlar giderek artmaktadır. Bizler savaşı, yoksulluğu, eşitsizliği, şiddeti arttıran sistemi sorgulamadan ve değiştirmeden kadının insan haklarının ihlalinin ortadan kaldırılamayacağının bilinciyle, insanları yoksulluğa iten, eşitsizliğe, şiddete ve savaşa yol açan bu sömürü düzeninin değişmesi gerektiğinin bilincindeyiz" dedi.
Uzun mücadeleler sonucunda elde ettikleri kadın hakları kazanımlarından vazgeçme çalışmalarına karşı sessiz kalmayacaklarını dile getiren Memba Kuşçu Oto, "Hak savunucu olarak bizler kadının İnsan Hakları mücadelemizi dünden daha büyük bir inançla ve dayanışmayla sürdürmeye kararlıyız. Bizler, Türkiye Kadın Hukuku Komisyonu ( TÜBAKKOM ) üyeleri olarak, Cumhuriyet Devrimleri sonucunda ve mücadelelerimizle elde edilen kadın hak ve kazanımlarından geriye götürmeye yönelik her türlü zihniyetin, söylemin, girişimin karşısında olacağımızı, kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu, kadının insan haklarının ihlal edilmediği, barışın ve özgürlüğün var olduğu bir Türkiye ve Dünya için kadın haklarının teminatı olan Atatürk Devrimlerine ve Laik Cumhuriyeti’mize bağlılıkla, mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:41
Öğle
12:43
İkindi
15:58
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Duru Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.