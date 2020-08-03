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Malatya bayramı sakin geçirdi

MALATYA HABERLERİ  | 03.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle buruk bir Kurban Bayramı geçiren Malatya’da bayram genel olarak sakin geçti.Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşmesiyle birlikte vatandaşlar evlerinde ve bahçelerinde bayramı geçirdi.

Malatya bayramı sakin geçirdi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle buruk bir Kurban Bayramı geçiren Malatya’da bayram genel olarak sakin geçti.
Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşmesiyle birlikte vatandaşlar evlerinde ve bahçelerinde bayramı geçirdi. Malatya’da bayram süresince birkaç boğulma vakası ve asayiş olayları dışında önemli bir olay gerçekleşmedi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının bayramdan önce artış göstermesi ve Vali Aydın Baruş’un vatandaşları uyarması nedeniyle vatandaşlar genelde bayram ziyaretleri yapamadı.
Buruk bir Kurban Bayramı geçiren Malatya’da vatandaşlar yakınlarına telefon açıp bayramlarını kutlarken, virüs tehlikesi nedeniyle akraba ziyaretleri çok az gerçekleştirildi.
Kurban Bayramı’nın 4 gününde de Malatya merkezdeki Soykan Meydanı ile caddeler sakin görüldü.
Şehir merkezine çıkan vatandaşların, maske mesafe ve hijyen kurallarına uymaya gayret gösterdiği görüldü.

Malatya bayramı sakin geçirdi

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Tuba Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
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