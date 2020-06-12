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Malatya Büyükşehir 24 ekiple ilaçlama yapıyor

MALATYA HABERLERİ  | 12.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Ekibi tarafından il genelinde başlatmış olduğu ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.Haşere üremesinin kontrol altına alınması ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların artmasını engellemek amacıyla kentin birçok noktasında sıkı önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanları ile müdahale ederek çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Kullanılan ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü’nden onaylıİlaçlama konusunda doğal hayat ve biyolojik dengeyi göz ardı etmeden hareket eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, haşerelerin üreme alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanıyor.İlaçlama çalışmaları 24 ekiple yapılmaktaBüyükşehir Belediyesi 2020 yılı vektörle mücadele çalışmalarını 2 merkez ilçe olmak üzere toplam 13 ilçe ve 720 mahallede; toplam 25 araç, 24 araç üstü ULV cihazı, 20 motorlu sırt atomizeri, 24 araç üstü pülverizatör, 1 mist-blower ve 100 sırt pülverizatöründen oluşan araç, ekipman ve 24 ekipten oluşan toplam 70 personelle çalışmalarını sürdürüyor.İlaçlama ekipleri tarafından vektör üreme alanlarındaki karasinek ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelip uçmadan, kaynağından yok edilebilmesi için 20-24 günlük periyotlarla üreme alanlarına yönelik larvasit ilaç kullanılarak 12 ay boyunca larva mücadelesini sürdürüyor.Yaz aylarında havaların ısınması ve buna bağlı olarak sivrisinek yoğunluğunun artışı ile birlikte, üzerinde soğuk sisleme ULV cihazlarının bulunduğu araçlar ile Haziran ve Ekim aylarında 7 günlük periyotlarla ergin sivrisineklere karşı, 19.00-23.00 saatleri arasında açık alan uçkun ilaçları kullanılarak açık alan ULV uygulaması yapılmakta.Ayrıca yaz aylarında karasineklerin beslenme, saklanma ve üreme alanları olan çöp konteynerleri, hayvan barınakları, organik atıkların bulunduğu kaynaklara yönelik 45 günlük periyotlarla rezidüel (kalıcı) karasinek ilacı kullanılarak karasinek ilaçlama uygulaması yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Ekibi tarafından il genelinde başlatmış olduğu ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Haşere üremesinin kontrol altına alınması ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların artmasını engellemek amacıyla kentin birçok noktasında sıkı önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanları ile müdahale ederek çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Kullanılan ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü’nden onaylı
İlaçlama konusunda doğal hayat ve biyolojik dengeyi göz ardı etmeden hareket eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, haşerelerin üreme alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanıyor.

İlaçlama çalışmaları 24 ekiple yapılmakta
Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı vektörle mücadele çalışmalarını 2 merkez ilçe olmak üzere toplam 13 ilçe ve 720 mahallede; toplam 25 araç, 24 araç üstü ULV cihazı, 20 motorlu sırt atomizeri, 24 araç üstü pülverizatör, 1 mist-blower ve 100 sırt pülverizatöründen oluşan araç, ekipman ve 24 ekipten oluşan toplam 70 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
İlaçlama ekipleri tarafından vektör üreme alanlarındaki karasinek ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelip uçmadan, kaynağından yok edilebilmesi için 20-24 günlük periyotlarla üreme alanlarına yönelik larvasit ilaç kullanılarak 12 ay boyunca larva mücadelesini sürdürüyor.
Yaz aylarında havaların ısınması ve buna bağlı olarak sivrisinek yoğunluğunun artışı ile birlikte, üzerinde soğuk sisleme ULV cihazlarının bulunduğu araçlar ile Haziran ve Ekim aylarında 7 günlük periyotlarla ergin sivrisineklere karşı, 19.00-23.00 saatleri arasında açık alan uçkun ilaçları kullanılarak açık alan ULV uygulaması yapılmakta.
Ayrıca yaz aylarında karasineklerin beslenme, saklanma ve üreme alanları olan çöp konteynerleri, hayvan barınakları, organik atıkların bulunduğu kaynaklara yönelik 45 günlük periyotlarla rezidüel (kalıcı) karasinek ilacı kullanılarak karasinek ilaçlama uygulaması yapılıyor.

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