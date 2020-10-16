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Malatya Büyükşehir, Anadolu Ödülleri’ne talip oldu

MALATYA HABERLERİ  | 16.10.2020 17:08 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu topraklarının kültürel mirasından kaynaklanan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek ve onurlandırmak amacıyla beş ayrı dalda her yıl düzenlemiş olduğu Anadolu Ödülleri yarışmasına katıldı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2 ayrı kategoride Anadolu Ödülleri yarışmasına katıldı.Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sosyal Çalışma Sorumlusu Yüsranur Topdaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2005 yılında kurulmuş olan Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu topraklarının kültürel mirasından kaynaklanan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek, onurlandırmak, güçlendirmek ve cesaretlendirmek amacıyla beş ayrı dalda her yıl düzenlemiş olduğu Anadolu Ödülleri yarışmasına Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak katılım sağlamış bulunmaktayız.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu topraklarının kültürel mirasından kaynaklanan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek ve onurlandırmak amacıyla beş ayrı dalda her yıl düzenlemiş olduğu Anadolu Ödülleri yarışmasına katıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2 ayrı kategoride Anadolu Ödülleri yarışmasına katıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sosyal Çalışma Sorumlusu Yüsranur Topdaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2005 yılında kurulmuş olan Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu topraklarının kültürel mirasından kaynaklanan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek, onurlandırmak, güçlendirmek ve cesaretlendirmek amacıyla beş ayrı dalda her yıl düzenlemiş olduğu Anadolu Ödülleri yarışmasına Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak katılım sağlamış bulunmaktayız. 2 ayrı kategoride başvurumuzu yaptık. Bunlardan ilki, Süreli Etkinlikler kategorisi. Bu kategoride Sanat ve Eğitim Merkezimiz ile katılım sağladık. Sanatsal anlamda birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Sanat Merkezimizde birçok kültür ve sanat kursu bulunmaktadır. Bunun dışında ‘Müzecilik’ dalında iki ayrı müzemiz ile yarışmaya katılıyoruz. Bunlardan birincisi Türkiye’nin ve Asya ile Avrupa’nın en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi olan hatta Dünyanın ilk 3 müzesinden biri olan 2023 Fotoğraf Makinası Müzemiz. Bir diğer müzemiz de Türkiye’nin en büyük Radyo ve Gramofon müzesi. Ekip arkadaşlarımızla koordineli bir çalışma yürüterek yarışmaya katılıyoruz” dedi.

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