YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘çevre yönetim sistemi’ belgesi aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘çevre yönetim sistemi’ belgesi aldı

MALATYA HABERLERİ  | 15.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen tören ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi, TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.
Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen tören ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi, TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi daha önce aldığı, TS ISO EN 9001 - Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO EN 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 18001 - İş Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 10002 - Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve TS ISO 22301 - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgelerine bir yenisini daha ekledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi; TSE tarafından yapılan tetkikler sonucunda, çalışmalarına 2019 yılında başladığı TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini de alarak çevre dostu bir belediye olduğunu belgeledi. TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlamaktadır. Program sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimizde hizmetlerimizde bir standardı yakalamak amacıyla TSE, EN, ISO standartları anlamında bütün bu kriterlere uygun bir yönetim ve hizmet yapısının bütün birimlerle birlikte yapılması hususunda çalışmalar başlattık. Yapılan çalışmalar neticesinde Büyükşehir Belediyesi olarak, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandık. Bu belgeyi alırken emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Düzenlenen program sonrasında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Malatya Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Adafı Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Yakıncı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çınar’dan Yeni Malatyaspor’a destek çağrısı

Çınar’dan Yeni Malatyaspor’a destek çağrısı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı

Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.