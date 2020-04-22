Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden 23 Nisan kutlaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Korona virüs salgın hastalığı sebebiyle sokaklara çıkamayan çocuklara bir nebze olsun 23 Nisan coşkusu yaşatmak için internet etkinlikleri yapan Büyükşehir Belediyesi, minik öğrencilerin sesinden İstiklal Marşı klibi hazırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da İstiklal Marşı’nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı Nezaket Okulları öğrencileri İstiklal Marşı’nı seslendirdi. Minik öğrenciler, İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasından birer mısra okudular. 7 öğrencinin ayrı ayrı seslendirme yaptığı İstiklal Marşı klibinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da bir mısra okudu. Gürkan, ikinci kıtasının son mısrasını seslendirerek İstiklal Marşı’nı tamamladı.

Gürkan, klibin hazırlanması vesilesiyle de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Bayramın bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla hüzünlü kutlandığına işaret eden Başkan Gürkan, “İnşallah temennimiz odur ki bundan sonraki yıllarda milletçe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, ruhuna uygun bir şekilde coşku ve sevinç içerisinde kutlarız” diye konuştu.

