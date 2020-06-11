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Malatya Büyükşehir Belediyesinden asfalta önem

MALATYA HABERLERİ  | 11.06.2020 14:42 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi İkizce, Seyituşağı, Atalar, Kadiruşağı mahallelerinin ulaşımını sağlayan grup yolunda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.Toplam uzunluğu 25 kilometre olan grup yolunda geçtiğimiz yıl birinci kat asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ikinci kat asfalt çalışmalarını tamamlayarak grup yolunu standartlara uygun hale getirdi.Dört mahalle başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan grup yolunda geçtiğimiz yıllarda yol genişletmesi ve köprü çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, son çalışmalarla grup yolunu daha güvenli ve konforlu bir hale getirdi.Bölge sakinleri, yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.Grup yolunun İkizce, Seyituşağı, Atalar, Darıderesi, Fadıloymağı, Çat, Yalınkaya ve Kadiruşağı Mahallelerinin ulaşımını sağladığını belirten bölge sakinleri, “Arazi yapısı itibariyle zor bir ulaşım ağına sahiptik.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden asfalta önem

Malatya Büyükşehir Belediyesi İkizce, Seyituşağı, Atalar, Kadiruşağı mahallelerinin ulaşımını sağlayan grup yolunda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.
Toplam uzunluğu 25 kilometre olan grup yolunda geçtiğimiz yıl birinci kat asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ikinci kat asfalt çalışmalarını tamamlayarak grup yolunu standartlara uygun hale getirdi.
Dört mahalle başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan grup yolunda geçtiğimiz yıllarda yol genişletmesi ve köprü çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, son çalışmalarla grup yolunu daha güvenli ve konforlu bir hale getirdi.
Bölge sakinleri, yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.
Grup yolunun İkizce, Seyituşağı, Atalar, Darıderesi, Fadıloymağı, Çat, Yalınkaya ve Kadiruşağı Mahallelerinin ulaşımını sağladığını belirten bölge sakinleri, “Arazi yapısı itibariyle zor bir ulaşım ağına sahiptik. İlk olarak köprümüz yapıldı. Daha sonra 25 kilometre uzunluğundaki bu yolumuz baştan sona genişletildi. Bazı noktalarında güzergâh değişikliği yapıldı. Bu çalışmaların sonunda geçtiğimiz yıl birinci kat asfaltı serildi. Devamında da ikinci kat asfaltı yapılarak yolumuz yenilendi. Bu zor ve zahmetli işin altına Büyükşehir Belediyesi imza attı. Güzel bir yola sahibiz artık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere, emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dediler.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden asfalta önem

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