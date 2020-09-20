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Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı iddialı

MALATYA HABERLERİ  | 20.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Yeni sezonda Türkiye 1.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı iddialı

Yeni sezonda Türkiye 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı iddialı olarak lige hazırlanıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, 2020 - 2021 sezonu Türkiye 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımının antrenmanını ziyaret ederek başarılar diledi.
Merkez Spor Salonunda yapılan antrenmanlara katılan Ebu Bekir Kayhan ‘ a Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül de eşlik etti.
Antrenman öncesi takım kaptanı Ahmet Bilal Eroğlu ile bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Eskişehir’de düzenlenen, Türkiye Voleybol 2. Ligi Erkekler Final müsabakasında 1. Lige çıkmasından dolayı oldukça mutlu olduk. Umarım 1. Ligde de iyi bir sezon geçirerek süper lige çıkar bizleri tekrar onurlandırır ve gururlandırırsınız. İl Müdürlüğü olarak her zaman sizlerin yanındayız. Sporcularımızı ve yöneticilerimizi tekrardan tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

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