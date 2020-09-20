Malatya Büyükşehir ekmek ve yemek fabrikası ihale aşamasında

Malatya’da yapılacak olan ekmek ve yemek fabrikasında bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek bir tesis olarak inşa edilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda, bir yandan Malatya’da fiyat ve kalite standardını sağlamak, diğer yandan da olası afet zamanlarında vatandaşların ekmek ve yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikaları projelendirildi” denildi.

Yeni ekmek ve yemek fabrikalarının projelerinin tamamlandığı ve yapım işinin ihale aşamasına getirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmek ve yemek fabrikaları hakkında şu bilgiler verildi:

“Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilecek olan Ekmek ve Yemek fabrikalarının ihalesi Eylül ayı içerisinde yapılacak. Toplam 10 bin 723 metrekare inşaat alanına sahip olan projenin yerleşim alanı ise 3 bin 13 metrekare olacak. Aynı Bina içerisinde yapılacak olan fabrikalardan Yemek Fabrikası bünyesinde sıcak ve soğuk depolar ile mutfaklar ve hazırlık odalarının yanı sıra bulaşık yıkama alanları, personel odaları, yemekhane ve diğer teknik birimler yer alacak. Ekmek Fabrikası bünyesinde ise; üretim holü, sterilizasyon alanı, un deposu, hamur hazırlama fermente odası, soğuk hava deposu, pasta çeşidi hazırlama, paketleme-sevkiyat, kazan-kasa yıkama üniteleri, laboratuvar ile teknik ve idari birimler yer alacak. Yapılacak olan 2 fabrikada bölgemizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek bir tesis olarak inşa edilecektir. Son teknoloji ile donatılmış modern bir tesiste, el değmeden üretilecek ürünler, profesyonelce muhafaza edilebilecek ve transfer edilebilecektir. Ayrıca, günlük üretim kapasitesinin çok üzerine çıkılarak bu alanda ilimizin ve bölgemizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek bir tesis inşa edilecektir.”



