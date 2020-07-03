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Malatya Büyükşehir, İngilizce eğitimlerine devam ediyor

MALATYA HABERLERİ  | 03.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Malatya Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi personeline İngilizce eğitimleri devam ediyor.Hizmet İçi Eğitimleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi, personellere yönelik verilen Yabancı Dil İngilizce eğitimleri Akademisyen Öğretim Görevlisi Haluk Ateş Koordinatörlüğünde yürütülüyor.

Malatya Büyükşehir, İngilizce eğitimlerine devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Malatya Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi personeline İngilizce eğitimleri devam ediyor.
Hizmet İçi Eğitimleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi, personellere yönelik verilen Yabancı Dil İngilizce eğitimleri Akademisyen Öğretim Görevlisi Haluk Ateş Koordinatörlüğünde yürütülüyor. Malatya Kent Konseyi toplantı salonunda verilen eğitimlerin çok olumlu bir şekilde devam ettiğini ifade eden Haluk Ateş, “Ocak ayında Malatya Kent Konseyinde Büyükşehir Belediye personeline yönelik başlatmış olduğumuz Yabancı Dil İngilizce eğitimlerimiz başarılı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dönem dönem yabancı uyruklu arkadaşları derslere katarak uygulamalı İngilizce konuşma noktasında pratik eğitimler gerçekleştiriyoruz” dedi.
Toplam 260 personelin katıldığı eğitim kapsamında personeller 4 gruba ayrılarak 120 saat İngilizce eğitimi alıyor. Eğitim sonunda personellere sertifika verilecek.

Malatya Büyükşehir, İngilizce eğitimlerine devam ediyor

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