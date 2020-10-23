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Malatya Büyükşehir’den il genelinde hijyen ve temizlik çalışması

MALATYA HABERLERİ  | 23.10.2020 17:40 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı şehir merkezinde büyük çaplı bir temizlik ve hijyen çalışması başlattı.Daire Başkanı Şaban Aşçı, kentin her bölgesinde dezenfektan ile temizlik yaptıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan temizlik ve halk sağlığı konusunda oldukça titiz davranmamızı istiyor” dedi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını sürecinde başlatmış olduğu dezenfekte ve yol yıkama çalışmalarına aralıksız bir şeklide devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı şehir merkezinde büyük çaplı bir temizlik ve hijyen çalışması başlattı.
Daire Başkanı Şaban Aşçı, kentin her bölgesinde dezenfektan ile temizlik yaptıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan temizlik ve halk sağlığı konusunda oldukça titiz davranmamızı istiyor” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını sürecinde başlatmış olduğu dezenfekte ve yol yıkama çalışmalarına aralıksız bir şeklide devam ediyor. Pandemi sürecinde hijyen ve temizlik konularında yapmış olduğu çalışmalarla Türkiye’de örnek belediyeler arasında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları şehrin geneline yaydı.
Malatya genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, “Malatya genelinde dezenfekte ve yol yıkama çalışmalarımızı pandemi süreci ile birlikte halkayı genişleterek sürdürüyoruz. Malatya genelinde başlatmış olduğumuz yol yıkama ve dezenfekte çalışmalarının yanında gelen talepler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların dezenfektesi, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, parklar ve toplu tapıma araçları ile taksici esnafımızın talepleri doğrultusunda araçların dezenfekte edilmesi gibi çalışmaları da gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın bu süreçte hijyen ve temizlik konusuna daha fazla dikkat edilmesi hususunda özel bir hassasiyeti var. Bu çalışmalarımız sırasında Sayın Başkanımız her zaman yanımızda olmuş ve desteklerini bizden esirgememiştir. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak hijyen ve dezenfekte çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Aşıcı, pandemi sürecinde vatandaşların açıklanan kurallar doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini belirterek, ”Daha temiz ve nezih bir mahallede, sokakta ve şehirde yaşamak istiyorsak belirtilen kurallara uymamız gerekmektedir. Çevremizi temiz tutalım, çöplerimizi belirtilen saatlerde dışarı bırakalım ve mümkünse çöplerimizi koyduğumuz poşetlerin sağlamlığını kontrol edelim. Böylelikle oluşabilecek pis kokuların ve görüntü kirliliğinin önüne geçmiş oluruz. Çalışmalarımız sırasında yıpranmış ve kırılmış olan çöp kutularının da değişimini yapmaktayız” diye konuştu.

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