Malatya Büyükşehir’den Korona virüs tedbirleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki sanat ve eğitim merkezlerinde kurslara ara verildi. Yapılması planlanan çeşitli kültürel-sanatsal etkinlikler iptal edildi.

Çin’de ortaya çıkmasının ardından tüm dünyaya yayılan ve son olarak Türkiye’de tespit edildiği açıklanan Korona virüs salgını dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli önlemler alındı. Önlemler kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde olan ve Malatya’nın çeşitli bölgelerinde yer alan sanat ve eğitim merkezlerinde yürütülen kurslar tatil edildi.

MABESEM Sanat Kursları, ortaokul öğrencilerine yönelik etüt ve rehberlik faaliyetleri başta olmak üzere tüm eğitimlere ara verildi. Yaşlılara yönelik olarak hizmet veren Vefa Konağı da faaliyetlerine ara verdi.

Bazı etkinlikler iptal edildi bazıları ertelendi

Önlemler kapsamında, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla planlanan çok sayıda etkinlik ile 21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri ve Sanat Merkezi resim sergisi iptal edildi. Nisan ayında yapılması planlanan “Kanser” konulu konferans ve bisiklet turu etkinliği de yapılmayacak.

Yapılması planlanan bazı etkinlikler de ileri tarihe ertelendi.Kültür-sosyal ve eğitim faaliyetlerinin salgının seyrine göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.

