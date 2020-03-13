YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Büyükşehir’den Korona virüs tedbirleri

Malatya Büyükşehir’den Korona virüs tedbirleri

MALATYA HABERLERİ  | 13.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki sanat ve eğitim merkezlerinde kurslara ara verildi.

Malatya Büyükşehir’den Korona virüs tedbirleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki sanat ve eğitim merkezlerinde kurslara ara verildi. Yapılması planlanan çeşitli kültürel-sanatsal etkinlikler iptal edildi.
Çin’de ortaya çıkmasının ardından tüm dünyaya yayılan ve son olarak Türkiye’de tespit edildiği açıklanan Korona virüs salgını dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli önlemler alındı. Önlemler kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde olan ve Malatya’nın çeşitli bölgelerinde yer alan sanat ve eğitim merkezlerinde yürütülen kurslar tatil edildi.
MABESEM Sanat Kursları, ortaokul öğrencilerine yönelik etüt ve rehberlik faaliyetleri başta olmak üzere tüm eğitimlere ara verildi. Yaşlılara yönelik olarak hizmet veren Vefa Konağı da faaliyetlerine ara verdi.
Bazı etkinlikler iptal edildi bazıları ertelendi
Önlemler kapsamında, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla planlanan çok sayıda etkinlik ile 21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri ve Sanat Merkezi resim sergisi iptal edildi. Nisan ayında yapılması planlanan “Kanser” konulu konferans ve bisiklet turu etkinliği de yapılmayacak.
Yapılması planlanan bazı etkinlikler de ileri tarihe ertelendi.Kültür-sosyal ve eğitim faaliyetlerinin salgının seyrine göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

EÜ Organ Nakil Merkezi baştan sona yenilendi

EÜ Organ Nakil Merkezi baştan sona yenilendi

Kaymakam Beşikci’den fahiş fiyat artışları denetimi

Kaymakam Beşikci’den fahiş fiyat artışları denetimi

Malatya Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:34
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Akgün Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da 506 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da 506 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Yeşilyurt’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yeşilyurt’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

MHP’dan Başkan Çınar’a ziyaret

MHP’dan Başkan Çınar’a ziyaret

MHP’den Başkan Güder’e ziyaret

MHP’den Başkan Güder’e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.