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Malatya Büyükşehir’den müzik ziyafeti

MALATYA HABERLERİ  | 27.05.2020 17:46 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramında düzenlediği etkinliklerle evinden çıkamayanlara müzik ziyafeti sundu.Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır evden çıkamayan 65 yaş ve üzerinde olanlara yönelik Vefa Konağı önünde müzik şöleni düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince de otobüsle şehrin her metrekaresini gezerek bayram coşkusunu balkonlara, teraslara ve pencerelere taşıdı.Vefa Konağı önündeki müzik şöleninde yaşlıları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da yalnız bırakmadı.Yaşlılarla bayramlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramını bu yıl buruk ve hüzünlü karşıladıklarını belirterek, “Temennimiz ve dileğimiz diğer bayramların daha güzel ve coşkulu geçmesidir.

Malatya Büyükşehir’den müzik ziyafeti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramında düzenlediği etkinliklerle evinden çıkamayanlara müzik ziyafeti sundu.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır evden çıkamayan 65 yaş ve üzerinde olanlara yönelik Vefa Konağı önünde müzik şöleni düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince de otobüsle şehrin her metrekaresini gezerek bayram coşkusunu balkonlara, teraslara ve pencerelere taşıdı.
Vefa Konağı önündeki müzik şöleninde yaşlıları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da yalnız bırakmadı.
Yaşlılarla bayramlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramını bu yıl buruk ve hüzünlü karşıladıklarını belirterek, “Temennimiz ve dileğimiz diğer bayramların daha güzel ve coşkulu geçmesidir. Milletimizin ve insanlığın yakasına yapışan bu virüs inşallah en kısa zamanda biter. Sevginin, muhabbetin, birlik-beraberliğin bol olduğu, bayramların bayram tadında yaşandığı güzel günlerde tekrar buluşmak en büyük isteğimizdir” dedi.
Düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.
Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsü de müzik çalınarak bayram boyunca Malatya’nın cadde ve sokaklarını gezip evlere misafir oldu. Müzik ziyafetine Malatyalılar, balkonlara, pencerelere ve teraslarına çıkarak ortak oldular.

Malatya Büyükşehir’den müzik ziyafeti

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