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Malatya Büyükşehir’den otomobil sineması

MALATYA HABERLERİ  | 19.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan organize ile vatandaşlar otomobilde sinema filmi izleyecekler.

Malatya Büyükşehir’den otomobil sineması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan organize ile vatandaşlar otomobilde sinema filmi izleyecekler. Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla salonlardan bir süredir ayrı kalan sinemaseverlere farklı bir etkinlik planladı.
Etkinlikle, sinema seyircisi kendi özel araçlarında dev ekranda film seyretme fırsatı bulacak.
20 Haziran 2020 Cumartesi günü akşam saat 21.00’de Malatya Büyükşehir Belediye Binası yanındaki alanda film gösterimi yapılacak. Babalar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte “7. Koğuş" filmi vatandaşlarla buluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen etkinliğe katılmak için kayıt yaptırılması gerektiği bildirildi.
Kayıt için 0422 377 86 52 numaralı telefondan ilgililerle irtibata geçilebileceği kaydedildi.
Covid-19 salgını dolayısıyla herkesin kendi özel otomobillerinde oturarak seyredebileceği film gösterimi sırasında çeşitli ikramların da sunulacağı belirtildi.

Vahap Küçük de anılacak
Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan sinema filmi gösterimi öncesinde hayatını kaybeden Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçük’ün anısına bir video hazırlanarak gösterime sunulacak.

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