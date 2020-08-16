Malatya Büyükşehir’den yol çizgisine önem

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde can ve mal kayıplarının yaşanmaması, yaya ve araç trafik akışının daha düzenli olabilmesi için yol çizgi çalışmalarına devam ediyor.

Malatya’da yaşanan trafik sorunlarını en aza indirmek, emniyetli, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla yol açma ve genişletme çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bir yandan da açılan ve genişletilen bu yolların daha emniyetli olması için yol çizgi çalışmalarını da aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Malatya merkez başta olmak üzere, ilçe ve kırsal mahallelerde de çizgi çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmaları sürücüleri ve yayaları memnun ediyor.

Çalışmalar trafik akışının az olduğu saatlerde yapılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yol ve yol emniyetine büyük önem verdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ulaşım problemlerini asgari seviyelere düşürmek için çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları ve yasalardaki sorumluluklarımız çerçevesinde can ve mal emniyetini muhafaza ederken trafik kazalarının önüne geçmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı özellik trafik akışının azaldığı gece saatlerinde yoğunlaştırarak bitirme gayretindeyiz. Çalışmalarımız kapsamında, Sağlık, İnderesi, İpek, Eşref Bitlis ve Hastane caddesindeki yol çizgi çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımızın devam ettiği cadde ve sokaklar ise, Çatyol, Fevzi Çakmak, Göztepe, Kavak, Yeşilçam, Yusuf Özal caddeleri ile Asım Orhan Barut ve Şehit Hikmet Özdemir sokağı. Bu çalışmalarımızın Malatya’mıza ve sürücülerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

