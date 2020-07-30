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Malatya Büyükşehir’den ’Ziyan olmasın şifa olsun’ kampanyası

MALATYA HABERLERİ  | 30.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, ‘Ziyan Olmasın Şifa Olsun’ Kampanyası’nda toplanan 700 bin TL.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, ‘Ziyan Olmasın Şifa Olsun’ Kampanyası’nda toplanan 700 bin TL. değerindeki ilaçlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İnsani Yardım Vakfı (İHH) teslim edildi.
İlaçlar için Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile İHH üyeleri katıldı.
Törende kısa bir konuşma yapan İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın geçen hafta mültecilerin kullanması için 1 tır dolusu kıyafet bağışladığını söyledi.
Büyükşehir Belediyesiyle uzun süredir ciddi ve güzel projeler yaptıklarını hatırlatan Şube Başkanı Derin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız şehri imar etmeye çalışırken dezavantajlı gruplarla, sınırlarımız içinde ve dışında yaşayan mültecileride unutmuyor. Çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kıyafet yardımı buna iyi bir örnek. Bugünde 160 koliden oluşan yaklaşık 700 bin TL’lik değerinde ilaç yardımında bulunuyor. İnsanların gönlüne dokunan bir başkanlık anlayışı bizleri mutlu ediyor. Bizlere öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
İHH’nın tüm insanlığa duygu dolu hizmetler götürdüğüne dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İHH’yla ortak güzel çalışmalara imza attıklarını buna benzer birçok çalışmayı değişik sivil toplum kuruluşlarıyla da yaptıklarını açıkladı.
Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında insanlık adına mazlumların yanında olmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Gürkan, “Yaklaşık 700 bin tl değerindeki ilaçları doktor kontrolünden geçirerek ihtiyaç sahibi soydaşlarımıza, dindaşlarımıza ulaştırmak üzere İHH teslim ediyoruz. 2019 Nisan ayından bu yana maddi değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ilaç topladık. Bu ilaçların hepsini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. İHH yetkililerine göstermiş oldukları bu çabalardan dolayı teşekkür ediyorum. Temennimiz bu gönderdiğimiz ilaçlarla insanlar şifa bulurlar” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplanan ilaçlar ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin’e teslim edildi.

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