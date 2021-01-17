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Malatya Büyükşehir’in kar mesaisi devam ediyor

17.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir’in kar mesaisi devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi kar mesaisi kesintisiz bir şekilde devam ediyor.800 personel ve 400 araçla kar mesaisine devam eden Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi kar mesaisi kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
800 personel ve 400 araçla kar mesaisine devam eden Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan Yeşilyurt Porga grup yolu üzerinde bulunan yukarı Kozluk ve Bürücek yolu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Ayrıca, Hekimhan Işıklı, Kozdere, Uğurlu, Doganyol Gevheruşağı, Yeşilköy mahalleleri ile Doğanşehir Hudut, Kalecik, Bahçeciler grup yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir’in kar mesaisi devam ediyor

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