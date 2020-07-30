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Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nda Arefe günü yoğunluğu

MALATYA HABERLERİ  | 30.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na saatler kala Malatya’da Canlı Hayvan Pazarında hareketlilik devam arttı.

Kurban Bayramı’na saatler kala Malatya’da Canlı Hayvan Pazarında hareketlilik devam arttı. Bazı besiciler çoğu hayvanını sattığını söylerken, bazıları ise Bayramın birinci günü satışların olacağından umutlu.
Vatandaşlar Kurban Bayramı’na saatler kala Malatya’da Canlı Hayvan Pazarına giderek, bütçelerine uygun kurbanlık bakıyor. Vatandaşlar ile besiciler arasında korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı pazarlıklar yaşanırken, maske kuralına dikkat edildiği görüldü. Canlı Hayvan pazarında kimi satıcılar çoğu hayvanını sattığını ifade ederken, kimisi ise hayvanlarının elinde kaldığını dile getirdi.
Her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğu pazarlarda 6 bin TL’den başlayan büyükbaşlar 20 bine kadar alıcı buluyor. Kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ise fiyatların biraz daha düşük olmasını istiyor.
Hareketliliğin Bayramın birinci günü daha fazla olması beklenirken, fiyatların ise aynı olacağı görüşü hakim.

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