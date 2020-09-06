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Malatya çevresine kuvvetli rüzgar uyarısı

MALATYA HABERLERİ  | 06.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.Meteoroloji 13.

Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 6 Eylül Pazar günü saat 19.00’a kadar Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli çevrelerinde, batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) beklendiği bildirildi.
Uyarıda vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

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Sabah
05:54
Öğle
12:30
İkindi
16:06
Akşam
18:57
Yatsı
20:15

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Betül Eczanesi
Merkez
Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Ferah Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
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