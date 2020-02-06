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Malatya Fenerbahçeliler Derneğinde bayrak değişimi

MALATYA HABERLERİ  | 06.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Malatya Fenerbahçeliler Derneği’nde başkalığa Serhat Çelik seçildi.

Malatya Fenerbahçeliler Derneği’nde başkalığa Serhat Çelik seçildi. Yeni Başkan Çelik, “Hayırlı ve güzel işlere imza atacağız” dedi.
Malatya Fenerbahçeliler Derneği’nde yapılan kongre ile dernek başkanlığına Serhat Çelik seçildi. Kongre sonrasında bir otelde toplanan yeni yönetim görev dağılımı yaparken burada bir açıklama yapan dernek başkanı Çelik, Fenerbahçe’yi, Malatya’da en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.
Malatya’da güzel bir birliktelik oluşturmak için taşın altına ellerini koyduklarını belirten Başkan Çelik, “Ben ve yol arkadaşlarım yol haritamızı çizdik. Bugün yeni yönetim kurulumuz görev başı yaptı. Birliğimizi sağladık. Bu güzel organizasyonumuzla birlikte bu birlikteliği Malatya’nın her metrekaresine dalga dalga yayacağız. Fenerbahçe ne bir futbol takımı, nede bir spor kulübüdür. Fenerbahçe’miz güzel ülkemizin birleştiricisi, memleket meselesidir. Malatya’da bu bütünün bir parçasıdır. Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği olarak hayırlı ve güzel işlere imza atacağız” dedi.
Toplantıda yeni yönetim kurulu ve üyeler istişarelerde bulundular. Malatya Fenerbahçeliler Derneği yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Malatya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı, Diş Hekimi Serhat Çelik, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Soylu, Başkan Yardımcısı İş Adamı Ali Şaşmaz, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Zerrin Palancı ve Doktor Emrullah Tanrıkut, Sayman Mete Han Bayram”

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