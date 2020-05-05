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Malatya, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri

MALATYA HABERLERİ  | 05.05.2020 15:31 | Son Güncelleme

Malatya, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri

Malatya, Gaziantep ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Malatya'nın Darende ilçesi kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar mevkisinde uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Nisan'da alınan karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

- Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların bazı ihtiyaçlarını karşıladı.

Ekipler ayrıca banka ve PTT şubesinde sıraya giren vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

- Kilis

Kilis'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte faaliyet gösteren bir inşaat firması, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışta bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 22 bin lira bağışlayan Nadir Keşkek ve Mehmet Özkar ile ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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