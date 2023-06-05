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Malatya Gelinciktepe'de depremzedeler için 1799 konut inşa ediliyor

05.06.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1799 konutun yapımı sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, Battalgazi ilçesine bağlı Gelinciktepe bölgesinde konutlar etaplar halinde yükseliyor.

TOKİ tarafında toplam 1799 konut yapılacak bölgede çalışmalar devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, belediyenin teknik ekibiyle ilçede inşası devam eden deprem konutlarında sık sık incelemede bulunduğunu belirtti.

Deprem konutlarının hızla yükseldiğini aktaran Güder, şöyle konuştu:

"Bir taraftan temel açma çalışmaları devam ediyor diğer taraftan binaların temelleri atılıyor bir taraftan bina inşaatları yükseliyor. Burada üçüncü etapta 474 konut, camimiz ve ticari alanımız inşa edilmiş olacak. Yan tarafımızda Elazığ depreminde inşa edilen 300 konutu görüyoruz. Arka kısımda 3. etap konutlar inşa ediliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşları bir an önce konutlarına kavuşturmayı amaçlıyoruz. TOKİ'nin inisiyatifiyle müteahhit firmalar çalışıyor. Belediye olarak haftada en az iki defa gelerek, çalışmaların hızlandırılması noktasında müteahhit firmayla görüşüyoruz."

Güder, ilçede Gelinciktepe ile Çamurlu Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarının tamamlanmasıyla vatandaşların daha sağlıklı ortamda yaşayacağını ifade etti.

Bina inşalarının ivedikle devam etmesiyle konutların vaktinde teslim edileceğini belirten Güder, "Amacımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızı bir yıl içerisinde konutlarına kavuşturmak. Yeni yapılacak konutların zemin analizini iyi yapmak lazım. Burada Elazığ depreminden sonra inşa edilen ve 3 büyük depremi gören binalarda bir çizik yok. Bu binaların sağlamlığı vatandaştaki memnuniyeti arttırmış oldu." diye konuştu.

Kentte, 2020 yılında TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarıyla Gelinciktepe'nin yaşam alanına dönüştüğünü hatırlatan Güder, şunları kaydetti:

"Sosyal donatıları, ibadethaneleri, ticarethaneleriyle burayı alt merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz. Malatya'da çarşı kültürü var, insanlar artık tüm ihtiyaçlarını çarşıya giderek karşılamayacak. Bulunduğu bölgede tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden kışa hazırlıklı şekilde vatandaşları konutlarına yerleştirmek istiyoruz. Bu yılın sonunda hedefimiz 20 binin üzerinde vatandaşımızı konutlarına kavuşturmak. Vatandaş, konutların devlet tarafından yapılmasını istiyor, çünkü kentte TOKİ daha önce 10 bin civarında konut yaptı. Bu konutlarda herhangi bir sıkıntı olmadı, devlete güven duygusu oluşturdu. 'Cumhurbaşkanımız söz verdiyse konutları zamanında hatta zamanından önce teslim eder' diye vatandaşın söylemleri var."

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