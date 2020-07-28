Malatya Hayvan Pazarından Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanmaya başlarken, Büyükşehir Belediyesi pazarda salgın tedbirlerini artırıp, hijyen uygulamalarını sık sık yapıyor. Malatya hayvan pazarı kesimhanelerinde monoray sistemine geçildi.

Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hayvan Pazarında ziyarette bulunup salgın tedbirleri ve yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Geziye, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma da eşlik etti. “Pazarda hijyen kurallarına ayrı önem veriyoruz”

Hayvan Pazarında yapılan çalışmalarla ilgili Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş’tan bilgiler alan heyet, vatandaşlarla da sohbet ettiler. Hayvan Pazarının Kurban Bayramına hazır olduğunu belirten Veteriner Altaş, salgın nedeniyle Pazar içerisine gelen bütün araçların dezenfekte edildiğini, vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğünü, maskesiz kimsenin içeri alınmadığını, sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi. Kurbanlık seçimi ile ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi için broşür dağıtıldığına dikkat çeken Altaş, “Hayvan Pazarımızın Mescit, WC grupları, engelli WC ve lavaboları yapıldı. Otopark sorunu çözüldü. Yeni trafik düzenlemeleri yapılarak, vatandaşların rahatça kurban alış verişi yapmalarını sağladık” şeklinde konuştu.

Kesimhanede monoray sistemine geçildi

Hayvan Pazarında, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda eksikliklerin giderildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mescit, bay, bayan ve engelli WC grupları ile Otopark sorununu çözdüklerini söyledi.

Pazar içerisinde bulunan kesimhanelerde monoray sistemine geçildiğini bu sistem sayesinde daha sağlıklı ve hızlı kesimler yapıldığına dikkat çeken Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bayramlarını rahat ve huzur içerisinde geçirmeleri için gerekli bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız hayvan pazarında veteriner kontrolünden geçmiş kurbanlıklarını gönül rahatlığı ile alabilirler. Yine kurban kesimleri de veteriner kontrolünde uzman kasaplar tarafından sağlıklı ve hijyen kuralları içerisinde yapılıyor. Tekrar bütün vatandaşlarımızın kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara beraberce kavuşmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu. “Canlı Hayvan Pazarının düzen ve tertibi gayet iyi”

Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Canlı Hayvan Pazarında yapılan çalışmaları görmek ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla inceleme gezisi gerçekleştirdiklerini belirten Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, “Canlı Hayvan Pazarının düzen ve tertibi gayet iyi. Bu yıl yapımı gerçekleştirilen Mescit, lavabo, bay, bayan ve engelli WC ile duş alma yerlerinin olduğu güzel bir tesis yapılmış. Vatandaşlarımız kurbanlarını gerekli hijyen şartlarının yerine getirildiği kesimhanelerde çok kısa süre içerisinde yaptırabilirler. Pazar içerisinde Covid-19 sürecinde gerekli kontroller yapılıyor. Üreticilerimizde Pazar içerisinde sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanmaya dikkat etmeliler. Covid 19 salgını şartlarında çok hassas olmalıyız. Bu alanda yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Hayvan Pazarının bütün eksikliklerinin giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

İhtiyaç duyulan her şeye kavuştuklarını belirten Dernek Başkanı Kırma, “İhtiyaç duyduğumuz Mescit, lavabo ve WC guruplarının yapılması bizleri mutlu etti. Bu güzel hizmetten dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız bugüne kadar yapılmasını söylediği her konu yapılmıştır. Sayın Başkanımızın sözüne biz çok itimat ediyoruz” dedi.

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