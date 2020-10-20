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Malatya hayvanat bahçesi kapılarını ziyaretçilerine açıyor

MALATYA HABERLERİ  | 20.10.2020 18:18 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid 19) salgını sürecinde ziyaretçilerine geçici bir süreyle kapılarını kapatan Malatya Büyükşehir Belediyesi Orduzu Hayvanat Bahçesi Çarşamba günü itibariyle yeniden ziyarete açılıyor.Dünyanın ve Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiği, vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği mekânların kapatılmasının ardından pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Orduzu Hayvanat Bahçesi de geçici süreliğine kapılarını ziyaretçilerine kapatmıştı.

Yeni tip korona virüs (Covid 19) salgını sürecinde ziyaretçilerine geçici bir süreyle kapılarını kapatan Malatya Büyükşehir Belediyesi Orduzu Hayvanat Bahçesi Çarşamba günü itibariyle yeniden ziyarete açılıyor.
Dünyanın ve Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiği, vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği mekânların kapatılmasının ardından pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Orduzu Hayvanat Bahçesi de geçici süreliğine kapılarını ziyaretçilerine kapatmıştı. Geçen süreç içerisinde birçok mekânın kontrollü bir şekilde yeniden hizmet vermeye başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı Orduzu Hayvanat Bahçesi 21 Ekim 2020 Çarşamba gününden itibaren sosyal mesafe ve gerekli hijyen koşullarını sağlayarak kapılarını ziyaretçilerine tekrar açıyor. Hayvanat Bahçesini ziyarete gelen vatandaşların HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra görevliler tarafından ziyaretlerine izin verilecek. Saat 09.00-16.00’da ziyaretçilerini kabul edecek olan Orduzu Hayvanat Bahçesi’nde 78 türden 1213 hayvan bulunuyor. Bu hayvanların bakım ve tedavileri veteriner hekimleri ve hayvan bakım personelleri tarafından yapılıyor.

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Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
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