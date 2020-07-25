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Malatya Hayvanat Bahçesi'nde doğan yavrular sevimlilikleriyle dikkati çekiyor

MALATYA HABERLERİ  | 25.07.2020 17:45 | Son Güncelleme

Malatya Hayvanat Bahçesi'nde doğan yavrular sevimlilikleriyle dikkati çekiyor

Malatya'da 78 türden 1213 canlının bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gözlerini açan yavrular bulundukları ortama neşe kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçi kabul edilmiyor.

Hayvanat bahçesindeki canlıların bakımı düzenli sürdürülüyor. Yıl içinde hayvanat bahçesinde çok sayıda yavru dünyaya geldi.

Son günlerde doğan ceylan, keçi, maymun, kanguru ile çok sayıda kuşun yavruları sevimlilikleriyle dikkati çekiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş, özellikle safari alanındaki hayvanların ilkbahar döneminden itibaren yavruladıklarını belirterek, "5 ceylan yavrusu doğdu. Ceylanlarımız 15'ten 20'ye çıktı. Aynı şekilde kızıl geyiklerimiz, lamamız doğum yaptı. Kurtlarımız yeni yavrularla toplamda 8 oldular. Hayvanat bahçemizdeki tüm canlıların bakımı kendi personelimiz tarafından yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Altaş, salgın koşullarının elvermesi halinde yapılacak değerlendirme sonucu hayvanat bahçesinin ziyaretçilere açılacağı tarihin belli olacağını kaydetti.

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