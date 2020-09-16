SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Malatya İdmanyurdu, Galatasaray’dan Deniz Pala’yı transfer etti

Malatya İdmanyurdu, Galatasaray’dan Deniz Pala’yı transfer etti

FUTBOL HABERLERİ  | 16.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Malatya İdmanyurdu, Galatasaray U-19 Takımı forvet oyuncusu Deniz Pala ile her konuda anlaşmaya vardı.

Malatya İdmanyurdu, Galatasaray’dan Deniz Pala’yı transfer etti

Malatya İdmanyurdu, Galatasaray’dan Deniz Pala’yı kadrosuna kattı. Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Teoman Mutlu’nun girişimleri sonucunda takım kazandırılan Deniz Pala 2002 doğumlu.

Futbola Kayaşehir Futbol Kulübü’nde başladı ve son olarak Galatasaray alt yaş kategorilerinde oynadı. Teoman Mutlu, 2019-2020 sezonunda oldukça genç ve dinamik bir takım oluşturduklarını ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Mutlu yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek, “Özellikle teknik direktörümüz İsmail Tekin nezaretinde Malatyalı birçok futbolcu kardeşimizi futbola kazandırdık. Bu yıl ki hedeflerimiz arasında şampiyonluk var. Ancak bizim hedefimiz 3 lige çıkarken güçlü bir temel oluşturmak. Ligi bilen kaliteli bildiğimiz futbolcu transferlerimiz devam edecek. Hedefimiz 3 ligdeki yapılanmamızın da altyapısını oluşturmak. Yunus Çoban, Ali Taş, Mahsuni Boztepe transferleri yanında Deniz Pala transferini yaparak niyetimizi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
G.Saray'dan sürpriz transfer
G.Saray'dan sürpriz transfer
Galatasaray bombayı patlattı!
Galatasaray bombayı patlattı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya İdmanyurdu, Galatasaray’dan Deniz Pala’yı transfer etti
G.Saraylı ismi transfer ettiler
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak? Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat kaçta?
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
2020 yılının en çok kazanan futbolcusu Lionel Messi
İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!
Samatta kimdir? | Mbawana Samatta kimdir? | Kaç yaşında?
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol'a geri döndü!
Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.