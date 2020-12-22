Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İnce, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını seçen İnce, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesine oy verdi.

İnce, "6 Güzel Adam" başlıklı fotoğrafın 65 yaş ve üssü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından sonra sokağa çıkışlarındaki yaşam sevinci ve mutluluklarının fotoğrafa yansıdığını belirtti.

Fotoğraflarda emeği geçen muhabir ile foto muhabirlerine teşekkür eden İnce, AA çalışanlarına başarı diledi.

