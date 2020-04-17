Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, korona virüs salgını konusunda uyarılarda bulundu.

Bentli, “Birçok ilçemizde ve şehir merkezindeki birçok mahallemizde pozitif vakalarımız bulunmaktadır. Orta ve ileri yas grubu hastalarımızdan vefatlarımız da maalesef oldu” diyerek, “Korona virüsün en güçlü tedavisi temas ve hijyen kurallarına uymaktır” ifadelerini kullandı.

Malatya’daki korona virüs salgını ve mücadelesi hakkında bilgi veren Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, ”İlimizdeki hasta sayılarını paylaşarak insanlarımızın panik havasına girmelerine veya rehavete kapılmalarına yol açmak istemiyorum. Birçok ilçemizde ve şehir merkezindeki birçok mahallemizde pozitif vakalarımız bulunmaktadır. Orta ve ileri yas grubu hastalarımızdan vefatlarımız da maalesef oldu” şeklinde konuştu.

Kamuoyunun bilmesinde fayda gördüğü için bazı konuları paylaşan Bentli, “Pandemi Kurulunda görev alan ve Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu üyesi olarak da görev alan İnönü Üniversitesi Tip Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Özer ve İnönü Üniversitesi Tip Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasar Bayındır hocalarımıza destekleri için teşekkür ederim. İnönü Üniversitemizde çok profesyonel çalışan ve günde 3 kez sonuç veren PCR laboratuvarımız var. Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları ve Prof. Dr. Barış Otlu hocalarımızın büyük özveri ve emekleri ile hızlı ve doğru sonuç alabiliyoruz. Filyasyonda görevli 141 personelimizden oluşan toplam 58 ekibimiz, gece gündüz demeden sonucu pozitif çıkan tüm hastalarımıza ulaşıp; tedavilerine en kısa zamanda başlayarak ve temaslılarına izolasyon önerilerinde bulunarak büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Aile hekimlerimiz, kendilerine kayıtlı olan ve sonucu pozitif olan tüm hastaları ve temaslılarını günlük takip ediyorlar. Hastanelerimizde yatan hastalarımızın, özellikle siki takip edilmesi gereken yoğun bakımlardaki vatandaşlarımızın bakim ve tedavilerini gerçekleştiren sağlık çalışanlarımız var. Yasadığımız bu pandemi sürecinde mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan temizlik personelimizden, hemşirelerimize, şoförlerimizden doktorlarımıza kadar tüm sağlık çalışanlarımıza eczacılarımıza ve bize her konuda destek veren kolluk kuvvetlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bentli, “Sizlerden en büyük ricam Sayın Sağlık Bakanımızın tavsiyelerini uygulamanızdır ‘’Hastalığı hafif geçirebilirsiniz ama başka bir insanın hatta yakınlarınızın daha ağır seyreden bir tablo ile karsı karsıya kalmasına neden olabilirsiniz. Dışarıya he gün çıkma zorunluluğunuz varsa sosyal mesafeye uymaya ve maske takmaya özen gösterelim. Evlerimizde de bu izolasyon ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Unutmayalım ki; en güçlü tedavi temas ve hijyen kurallarına uymaktır. Bu zor günleri el birliği ile geride bırakacağımıza inanıyor, özlediğimiz sağlıklı günlere kavuşmayı diliyorum” diye konuştu.

