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Malatya jandarmadan yoğun korona mesaisi

MALATYA HABERLERİ  | 16.08.2020 16:24 | Son Güncelleme

Son dönemde Covid-19 vakalarının arttığı Malatya’da jandarma ekipleri halkı hem bilinçlendirme hem de kurallara uyması noktasında yoğun mesai harcıyor.Malatya’da artan pozitifli vaka sayıları sonrasında Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğun mesai harcıyor.

Son dönemde Covid-19 vakalarının arttığı Malatya’da jandarma ekipleri halkı hem bilinçlendirme hem de kurallara uyması noktasında yoğun mesai harcıyor.
Malatya’da artan pozitifli vaka sayıları sonrasında Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğun mesai harcıyor. Jandarma sorumluluk sahasında yer alan düğünler başta olmak üzere mesire alanları ile umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara covid -19 tedbirleri hatırlatılıyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleyen ekipler, maske de dağıtıyor.
Yol kontrol noktalarında da denetimleri arttıran jandarma ekipleri, sürücüleri ve yolcuları kurallara uymaları noktasında uyarıyor.

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