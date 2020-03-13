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Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

MALATYA HABERLERİ  | 13.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, trambüs, otobüs, özel halk otobüsleri, otobüs durakları ve minibüsler dezenfekte edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yerel yönetimler olarak vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini, yapılan çalışmaların önlem amacıyla gerçekleştirildiğini aktaran Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı trambüs, otobüs, özel halk otobüsleri ve duraklarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Pütürge ilçesinde bulunan okullarda eş zamanlı olarak dezenfekte çalışmaları yapıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları kapsamında özel halk otobüsleri ve otogarda ilaçlama çalışması yaptı.

Toplu taşımada vatandaşların kullandığı belediye otobüslerinin ilaçlanmasının ardından özel halk otobüslerinde de ilaçlama çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özel halk otobüslerinin toplu olarak bulunduğu Arasa Otopark üzerindeki otobüslerde ve Kahramanmaraş Otogarı'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

- Şanlıurfa

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Dicle EPSAŞ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bölgenin tüm müşteri hizmetleri merkezleri ve fatura ödeme noktalarında dezenfekte çalışması yaptı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki müşteri hizmetleri merkezleri ile fatura ödeme noktalarında her türlü virüs ve bakteriye karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EPSAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, yapılmakta olan dezenfeksiyon çalışmalarıyla amaçlarının müşteri hizmetleri merkezleri ve ödeme noktalarına gelen vatandaşları olası bulaşıcı hastalıklara karşı korumak olduğunu söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Karagüzel, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda yapılan çalışmalara ek olarak, personel ve vatandaşların kullanabilmesi için iş yerlerinin girişleri ve tüm katlara dezenfektan sıvı ve jel konulduğunu da kaydetti.

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