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Malatya, kayısıda hedeflenen rekolteyi yakalamak istiyor

07.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, bu yıl 336 bin 782 ton yaş, 75 bin 776 ton da kuru kayısı verimi bekleniyor - Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz: - "Geçen yılki rekolte tuttu inşallah bu yıl da rekoltemiz tutar ve ekonomiye katkı sağlarız"

VOLKAN KAŞİK - "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısında bu yıl hedeflenen 336 bin 782 ton yaş, 75 bin 776 ton kuru kayısı rekoltesi için hummalı çalışmalar yapılıyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini kayısı bahçelerinden sağlıyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunu barındıran, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi birbirinden farklı 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği kentte, hasadın başlamasıyla kayısı bahçelerinde hareketlilik yaşanıyor.

Kış aylarında yaşanan don nedeniyle kentin bazı kesimlerindeki bahçeler kısmen zarar görse de kayısı üreticileri emeklerinin karşılığını almak için bahçelerde yoğun mesai yapıyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, kayısının Malatya ekonomisinin can damarı olduğunu söyledi.

Kentte kaysı hasadının başladığını anlatan Solmaz, bereketli bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Solmaz, çok sayıda kişinin kayısıdan geçimini sağladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Hasat iyi başladı. Tek sıkıntımız işçinin az oluşu. Bunun yanı sıra dünyada ve iç piyasada kayısının hak ettiği değeri bulması için üreticiler şu an mutlu şekilde bahçelerinde hasat yapıyor. Geçen yıl kuru kayısı rekoltesi 86 bin ton olarak açıklanmıştı. Bu yıl da yaklaşık 76 bin ton kuru, 300 bin ton da yaş kayısı rekoltesi açıklandı. Geçen yılki rekolte tuttu inşallah bu yıl da rekoltemiz tutar ve ekonomiye katkı sağlarız."

Kayısı üreticisinin alın terinin karşılığını aldığında üretimi büyük bir zevkle yaptığını dile getiren Solmaz, fiyatların memnun edici olduğunu kaydetti.

- Üreticiler de rekolte beklentisine inanıyor

Yazıhan ilçesi Sinan Mahallesi'nde üretim yapan Yusuf Kırkgöz, yaklaşık 100 dönüm arazilerinde hasada başladıklarını söyledi.

İşçilerin bahçelerine girerek hasat yaptığını anlatan Kırkgöz, "İnşallah bu yıl emeğimizin karşılığını alacağız. Fiyatlar da inşallah yüzümüzü güldürürse sezonu iyi bir şekilde tamamlayacağız. Bir yıllık emeğimizin karşılığını almak mutlu ediyor. Şu an 35 kişi bahçede hasat yapıyor. Önce silkeleme, sonra patik yaklaşık bir ay daha işimiz var." dedi.

Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde 83 dönüm arazide kayısı üretim yapan Göksel Cengiz ise hasadına başlanan kayısının bu yıl fiyatları konusunda umutlu olduklarını belirerek, "İnşallah bu yıl yüzümüz gülecek. Geçen yıl ürünümüzü biraz erken sattığımız için bizim için çok verimli olmadı. Ancak bu yıl gördüğümüz kadar çiftçinin yüzü gülecek gibi. Bereketli bir hasat sezonu geçeceğini umut ediyorum." diye konuştu.

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