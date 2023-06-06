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Malatya kent merkezinde 900 depremzede esnaf konteynerde hizmet veriyor

06.06.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da 900 depremzede esnaf, faaliyetlerine kent merkezinde kurulan konteynerlerde devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'da da yıkıma neden oldu. Kentte çok sayıda iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu.

AFAD öncülüğünde devlet ve özel sektör el birliğiyle yaraların sarıldığı kentte, iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaf için de çalışmalar yürütülüyor.

Esnafın eski günlerine dönmesi ve ekonominin yeniden canlanması için kent merkezinde afetzede esnaf için konteynerlerden geçici iş yerlerinin kurulmasına devam ediliyor.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, AA muhabirine, depremde esnaf camiasının büyük zarar gördüğünü söyledi.

Kentte 20 binin esnafın iş yerinin zarar gördüğünü belirten Keskin, esnafın faaliyetlerini sürdürmesi için çalışma yaptıklarını ifade etti.

"900 ESNAFIMIZA ANAHTARI TESLİM EDİLDİ"

Keskin, bu kapsamda kent merkezinde belirlenen noktalara esnaf için geçici iş yerleri kurulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Toplamda 3 bin 700 geçici iş yeri planlanıyor ancak bizim amacımız bunu 5 bine çıkarmak, esnafı bir nebze rahatlatmak. Şu ana kadar 2 bin 800 geçici iş yeri yapıldı ve 900 esnafımıza anahtarı teslim edildi. Biraz eksikler var ama bunlar da giderilecek. Esnafımıza bir nebze olsun nefes aldırmak için elimizde geleni yapıyoruz. Çünkü 20 bin esnafın evi, iş yeri, arabası yok, her şeyi yerle bir oldu, canlarını kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir an önce kalıcı iş yerlerinin yapılması noktasında desteğini bekliyoruz."

Kalıcı iş yerlerinin yapılmasıyla kentin de modern bir şehir haline dönüşeceğini dile getiren Keskin, sıkıntıları, sorunları zamanla atlatacaklarını söyledi.

"ALLAH'A HAMDOLSUN İŞLERİMİZ İYİ"

Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı Geçici Konteyner Çarşısı'nda hizmet veren esnaf Mustafa Tutar da 38 yıldır kentte terzilik yaptığını ifade etti.

Depremde iş yerinin yıkıldığını, ardından konteyner çarşıda işini sürdürdüğünü anlatan Tutar, "Allah'a hamdolsun işlerimiz iyi, memnunuz. İnsanlar yavaş yavaş dönmeye başladı, yoğunluk da var. Şu an bir sıkıntımız yok çok şükür. Burası nasip oldu şu an buradayız, hakkımızda hayırlısı." diye konuştu.

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