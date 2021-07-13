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Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 5 gözaltı

13.07.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 5 gözaltı

Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenebilmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve örgüt içerisinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.

Örgüt mensuplarının yakalanması için 6 ay süren takip çalışmaları sonucunda Malatya, İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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