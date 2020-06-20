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Malatya OSB Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi alındı

MALATYA HABERLERİ  | 20.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi senatosu üyeleri, Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi aldı.İnönü Üniversitesi Senato Toplantısı, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’nda Yapıldı İnönü Üniversitesi senato üyeleri, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek yerleşkeyi gezdi.Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Cemal Koyunoğlu, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi aktardı.

Malatya OSB Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi alındı

Malatya İnönü Üniversitesi senatosu üyeleri, Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi aldı.
İnönü Üniversitesi Senato Toplantısı, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’nda Yapıldı İnönü Üniversitesi senato üyeleri, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek yerleşkeyi gezdi.
Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Cemal Koyunoğlu, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi aktardı. Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin önemli ayaklarından birini oluşturan meslek yüksek okullarının Türkiye’de yaklaşık 900’e yakın olduğunu belirten Koyunoğlu, "Ancak bizim OSB meslek yüksekokulumuz bu 900 meslek yüksek okulu içerisinde eğitim ve öğretim özelliği bakımından dokuzuncu meslek yüksek okulu. Türkiye’deki sekiz meslek yüksek okulu OSB’de eğitim ve öğretimini sürdürmekte. Dokuzuncusu Malatya OSB Meslek Yüksek okulu olarak faaliyete geçirdik. Sanayici ve iş dünyasının arzu ettiği nitelikte iş gücüne sahip olamadığı gibi mezun ettiğimiz öğrenciler de iş bulmakta sıkıntı çekmekteydi. Bu sorunlar göz önüne alındığında meslek yüksek okullarında farklı bir eğitim konseptine geçilmesi düşünüldü ve Türkiye’de bizden önce 8 üniversitede OSB Meslek Yüksek okulu faaliyete geçti. 9’uncu okulu biz burada gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. OSB Meslek Yüksek okulunun diğer meslek yüksek okullarından ayıran en önemli özeliğin 3+1 modeli denilen bir eğitim modeli olduğunu ifade eden Koyunoğlu, "Bu modelde, öğrencilerimiz 4 yarıyıl boyunca eğitim görüyorlar. 4 yarıyılın 3 yarıyılını sınıfta teorik olarak tabi atölye ve laboratuvarları yine kullanmak kaydıyla teorik olarak eğitimlerini sürdürürken 16 haftalık bir yarıyılını tümüyle sanayide ya da iş dünyasında sabah 8 akşam 5 çalışmak suretiyle uygulamalı olarak eğitimlerini sürdürecekler. Bunu nasıl tespit ediyoruz: 1’inci sınıftan 2’nci sınıfa geçen öğrencilerimizden başarı sıralamasına göre ilk yüzde 50 ye giren öğrenci üçüncü yarıyılda sanayi uygulamasına gönderilirken, ikinci yüzde 50 dilim sınıfta eğitimine devam ediyor. Bu eğitim 16 hafta sürüyor. Son yarıyılda sanayideki öğrenciyi sınıfa çekiyoruz, sınıfta teorik eğitim gören öğrencileri de sanayiye göndermek suretiyle, her öğrenci 16 haftanın tümünü sanayide geçirmiş oluyor. Daha da önemlisi sanayide geçen bu süre içerisinde öğrencilerimizin başarısının değerlendirilmesi danışman hocalarımızla birlikte öğrencinin başarı notunun yüzde 50’sini sanayiye giden öğrenciden sorumlu teknik mühendisi diğer yüzde 50’sini bizim hocamız veriyor. Bu iki notun ortalaması 60 ettiği takdirde öğrenci sanayi uygulamasından, uygulamalı eğitimden başarılı olarak kabul ediliyor. Aksi halde iş yeri uygulamasını bir yarıyıl daha devam ettirmek durumunda kalıyor” şeklinde konuştu.

Malatya OSB Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi alındı

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